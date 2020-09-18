Представители бизнеса просят Раду не принимать законы об отмене РРО Бизнес обратился к руководству профильных парламентских комитетов, главам фракций, главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с призывом не поддерживать законопроекты №3853-1 и №3853-2, которые предлагают отменить расширение применения регистраторов расчетных операций (РРО). Они не имеют необходимого обоснования и создают существенные риски возобновления схем минимизации налогов.



Об этом заявили Европейская бизнес-ассоциация, члены Украинской Рады бизнеса - Общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", Ассоциация плательщиков налогов Украины, Ассоциация импортеров и дистрибьюторов автокомпонентов, Ассоциация "Украинские импортеры бытовой электроники", Украинская федерация индустрии безопасности.



В обращениях речь идет о том, что законопослушный бизнес поддерживает уже проголосованные в 2019 году Верховной Радой Украины законы Украины о введении программных РРО рядом с "классическими" кассовыми аппаратами, отмене штрафа в 1 гривну за невыдачу фискального чека, повышении эффективности контроля за соблюдением законодательства через стимулирование покупателей требовать фискальный чек и возможность передавать чек в электронной форме, что крайне важно для интернет-торговли.



Бизнес-ассоциации напоминают парламентским партиям: "Соответствующие нормы поддержаны руководством двух партий и содержатся в Меморандуме о сотрудничестве, подписанных год назад Коалицией УРБ с политическими партиями "Слуга народа" и "Голос". Один из пунктов предвыборного Меморандума прямо декларирует: "Введение единого налогового электронного документа для контроля цепочки поставок рисковых категорий товаров и стимулирование покупателя получать фискальный чек при их покупке".



Бизнес не видит рисков для легальных участников рынка в так называемом "фискальном кешбеке", как инструменте обеспечения ответственности продавца за невыдачу фискального чека. "Закон предусматривает значительный перечень идентифицирующих данных, которые предоставляет жалобщик в самой жалобе, - считают в Украинской федерации индустрии безопасности, отмечая, что заявитель, который дает информацию о нарушениях, может это сделать только через собственный электронный кабинет налогоплательщика (cabinet.sfs.gov.ua/login).



"Указанные инициативы обеспечат прозрачные и равные конкурентные условия для всех участников рынка и создадут угрозы только для недобросовестных участников", - идет речь в письме ВРУ Ассоциации плательщиков налогов Украины. В Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" призывают ВРУ отказаться от отката детенизационных реформ и не создавать условия для роста мощных "схем" по занижению выручки и минимизации налогов: "Существующая ситуация выталкивает в "серую зону" добросовестных налогоплательщиков, стремящихся к сохранению конкурентной способности".



Напомним, нормы законов №128-IX и №129-IX - о постепенном расширении сферы применения РРО и их программных аналогов, а также о механизме кешбека - когда покупатели получают часть стоимости покупки, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.



МинПром







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