Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Vale хочет производить 400 млн тонн сырья в год

18.09.20 10:10 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Бразильская железорудная корпорация Vale заявила о намерении довести ежегодный объем производства ЖРС до 400 млн т в год, хотя не указала конкретных сроков выхода на эти показатели.

До катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища на руднике Brumadinho на юге страны в конце января 2019 г. мощности компании достигали 385 млн. т в год, но из-за закрытия части мощностей сократились до 318 млн т в год.

На текущий год Vale запланировала производство от 310 млн. до 330 млн. т железорудного сырья. Однако в июле компания нарастила экспорт до 33,4 млн. т, что практически соответствует докризисному уровню. По сравнению с маем внешние поставки увеличились почти на 60%.

В перспективе Vale планирует расширить объем производства железорудного сырья до 450 млн. т в год, но пока не конкретизирует сроки. Как ожидается, все ГОКи, остановленные в 2019 г., вернутся в строй не ранее конца 2021 – начала 2022 гг. Правда, в последние месяцы Vale увеличила добычу руды на севере страны.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:26
Законопроекты о экоконтроле нужно не доработать, а переписать – Магера
11:21
Северный поток-2 будет достроен – Новак
11:05
Outokumpu заказала в Германии проект завода по изготовлению метпорошков
11:03
Законопроекты о экоконтроле надо полностью переписать - Магомедов
10:50
Представители бизнеса просят Раду не принимать законы об отмене РРО
10:28
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
09:58
В августе металлурги КНР увеличили производство арматуры и катанки
09:30
ОПЕК+ пытается поднять дисциплину в своих рядах
09:14
Baowu получила контроль над Chongqing Iron and Steel
08:20
У Украины могут отобрать безвиз - депутат Европарламента
08:07
Китайские металлурги недовольны ростом импорта стали
17.09.20
18:01
Украина обвалила выпуск труб
17:49
Интерпайп сократил выпуск ж/д продукции
17:24
Мининфраструктуры ищет способ помочь авиакомпаниям
17:07
Автопроизводство в Украине падает рекордными темпами
16:42
Днепроспецсталь сохраняет стабильное производство проката
16:25
Глава УЗ будет бороться с коррупцией публичными наказаниями
16:09
Украина увеличивает потребление автогаза
15:57
Модернизируемые предприятия должны платить более низкий эконалог
15:49
За 8 месяцев Азовсталь выплавила стали больше на 3,2%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!