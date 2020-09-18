Vale хочет производить 400 млн тонн сырья в год Бразильская железорудная корпорация Vale заявила о намерении довести ежегодный объем производства ЖРС до 400 млн т в год, хотя не указала конкретных сроков выхода на эти показатели.



До катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища на руднике Brumadinho на юге страны в конце января 2019 г. мощности компании достигали 385 млн. т в год, но из-за закрытия части мощностей сократились до 318 млн т в год.



На текущий год Vale запланировала производство от 310 млн. до 330 млн. т железорудного сырья. Однако в июле компания нарастила экспорт до 33,4 млн. т, что практически соответствует докризисному уровню. По сравнению с маем внешние поставки увеличились почти на 60%.



В перспективе Vale планирует расширить объем производства железорудного сырья до 450 млн. т в год, но пока не конкретизирует сроки. Как ожидается, все ГОКи, остановленные в 2019 г., вернутся в строй не ранее конца 2021 – начала 2022 гг. Правда, в последние месяцы Vale увеличила добычу руды на севере страны.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



