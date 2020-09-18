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ОПЕК+ пытается поднять дисциплину в своих рядах

18.09.20 09:30
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Лидеры стран ОПЕК+ пытаются усиливать давление на нарушителей сделки по сокращению добычи. Саудовской Аравии и России в августе не удалось заставить отстающих участников соглашения, таких как Ирак и Нигерия, наверстать не выполненные ранее квоты. Об этом пишет газета "Коммерсант".

С самой резкой критикой выступает Саудовская Аравия, призывая "не дурачить" рынок. Но, несмотря на жесткую риторику, по итогам ежемесячного мониторингового комитета ОПЕК+ все же дала отстающим отсрочку до конца года.

ОПЕК+ призвала страны, не полностью выполняющие договоренности по ограничению добычи нефти, представить план компенсаций перепроизводства до конца сентября, решил министерский мониторинговый комитет. ОПЕК+, как и ожидалось, не стала менять квоты сокращений — акцент был сделан на том, чтобы страны-нарушители лучше выполняли свои квоты.

Последний раз ОПЕК+ продляла сделку в июле: общая квота была снижена с 9,7 млн до 7,7 млн б/с в августе и далее до конца года. Этому способствовал рост спроса на нефть в связи с частичным возобновлением потребления после завершения активной фазы пандемии. В августе ОПЕК озаботилась тем, что не все участники сделки полностью выполняют договоренности (в основном это Ирак и Нигерия). "Штрафники" обязались компенсировать избыточную добычу летом в течение августа—сентября, снизив ее на 2,3 млн б/с. Но за прошлый месяц удалось избыточную добычу лишь на 100 тыс. б/с, хотя в целом сделка была исполнена более чем на 100%.

Несмотря на улучшение дисциплины (в июле сделка выполнялась на 95%), ключевые игроки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия призвали ее участников лучше выполнять обещания. Максимально жестко выступил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, призвавший "не дурачить" рынок "повторяющимися обещаниями", предупредив, что "если они не будут выполнены, то могут укусить всех нас". "Эти ложные обещания не только дискредитируют тех, кто их дает, но и ослабляют нашу коллективную цель",— заявил саудовский принц (цитата по "Интерфаксу"). Глава Минэнерго РФ Александр Новак напомнил о том, "с каким трудом идет восстановление к докризисным рыночным показателям".

В итоге, несмотря на ужесточение риторики ключевых участников, ОПЕК+ решила снова пойти на уступки странам-нарушителям, разрешив им компенсировать чрезмерные объемы добычи летом вплоть до конца года. Кроме того, ОПЕК+ не будет применять против них санкции.

МинПром

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