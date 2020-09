Baowu получила контроль над Chongqing Iron and Steel Китайская Baowu Steel Group, ведущий сталепроизводитель КНР, подписала соглашение о приобретении контроля над компанией Chongqing Iron and Steel (юго-запад Китая)– за счёт приобретения 40% акций контролирующего акционера, что составляет 1,6 млрд. юаней от уставного капитала, сообщает Reuters.



По итогам 2019 года в Chongqing Iron and Steel произвели 6,7 млн. тонн стали. Приобретение нового актива поможет Baowu выпускать более 100 млн. тонн промышленного металла в год.



Сделка проводится в рамках программы по консолидации металлургического сектора страны. Ранее в Baowu Group расширили долю на рынке за счёт покупки Maanshan Iron and Steel и производителя нержавеющей стали Taiyuan Iron and Steel (TISCO).



МинПром

