Китайские металлурги недовольны ростом импорта стали Как сообщает агентство Reuters, крупные производители стали Китая предложили предотвратить резкий рост импорта промышленных металлов и ослабить закупку стального лома за рубежом, сообщила Китайская ассоциация черной металлургии (CISA).



Девять производителей стали, включая крупнейшую China Baowu Steel Group, Shougang Group и Ansteel Group, выразили обеспокоенность по поводу рынка стали на фоне сбоев, вызванных коронавирусом, и роста производственных затрат, заявили компании на конференции, проведенной CISA.



В сталелитейном секторе будет наблюдаться рост спроса, достаточное предложение, снижение, но по-прежнему высокие запасы, падение, но стабилизация показателей во второй половине года.



Металлургические комбинаты посоветовали ассоциации усилить мониторинг торговли сталью, продвигать слияния и реорганизации и ослабить давление со стороны спроса и предложения на сырье.



Сталелитейный сектор Китая нарушил тенденцию глобального вялого спроса из-за пандемии в 2020 году, поддержанный массой экономических стимулов, таких как инвестиции в инфраструктуру, но также сдерживаемый ростом цен на сырье и импорта.



Крупнейшие мировые потребители металлов увеличили закупки горячекатаного рулона и полуфабрикатов в последние месяцы, чему способствовало снижение зарубежных цен.



Общий импорт стальной продукции вырос на 59,6% за первые восемь месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.



Хэ Вэнбо, председатель CISA, сказал на конференции, чтобы "правильно понять" недавний нетто-импорт сырой стали и принять новые меры в условиях турбулентной международной ситуации для сохранения выгод отрасли.



МинПром



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