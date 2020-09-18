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Китайские металлурги недовольны ростом импорта стали

18.09.20 08:07
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Как сообщает агентство Reuters, крупные производители стали Китая предложили предотвратить резкий рост импорта промышленных металлов и ослабить закупку стального лома за рубежом, сообщила Китайская ассоциация черной металлургии (CISA).

Девять производителей стали, включая крупнейшую China Baowu Steel Group, Shougang Group и Ansteel Group, выразили обеспокоенность по поводу рынка стали на фоне сбоев, вызванных коронавирусом, и роста производственных затрат, заявили компании на конференции, проведенной CISA.

В сталелитейном секторе будет наблюдаться рост спроса, достаточное предложение, снижение, но по-прежнему высокие запасы, падение, но стабилизация показателей во второй половине года.

Металлургические комбинаты посоветовали ассоциации усилить мониторинг торговли сталью, продвигать слияния и реорганизации и ослабить давление со стороны спроса и предложения на сырье.

Сталелитейный сектор Китая нарушил тенденцию глобального вялого спроса из-за пандемии в 2020 году, поддержанный массой экономических стимулов, таких как инвестиции в инфраструктуру, но также сдерживаемый ростом цен на сырье и импорта.

Крупнейшие мировые потребители металлов увеличили закупки горячекатаного рулона и полуфабрикатов в последние месяцы, чему способствовало снижение зарубежных цен.

Общий импорт стальной продукции вырос на 59,6% за первые восемь месяцев 2020 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Хэ Вэнбо, председатель CISA, сказал на конференции, чтобы "правильно понять" недавний нетто-импорт сырой стали и принять новые меры в условиях турбулентной международной ситуации для сохранения выгод отрасли.

МинПром

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