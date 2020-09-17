Украина обвалила выпуск труб Основные трубные предприятия Украины в январе-августе текущего года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 539,1 тыс. тонн, в том числе в августе выпущено 69,3 тыс. тонн.

Об этом сообщили в объединении "Укртрубопром", передает Интерфакс-Украина.



В частности, предприятия объединения за восемь месяцев 2020 года сократили производство труб на 34,7% – до 351,4 тыс. тонн, в том числе в августе произвели 45,5 тыс. тонн трубной продукции.



При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период упал на 43,9% – до 95,1 тыс. тонн (в августе – 13,1 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" – на 33,3%, до 51 тыс. тонн (7,6 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 26,6% – до 191,5 тыс. тонн (23,5 тыс. тонн).



Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) произвел 0,3 тыс. тонн труб, тогда как в январе-августе 2019 года было выпущено 15,7 тыс. тонн продукции, "Сентравис" сократил производство на 10,9% – до 12,3 тыс. тонн нержавеющих труб (1,1 тыс. тонн).



Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 33,3% – до 1,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).



Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича сократил выпуск труб на 5,6% – до 96,1 тыс. тонн (в августе – 13,3 тыс. тонн), "Коминмет" снизил на 6,1% – до 91,6 тыс. тонн (10,5 тыс. тонн).



Напомним, по данным "Укртрубопрома", Украина в 2019 году сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 1 млн тонн. В том числе предприятия объединения снизили производство труб на 10,2% – до 715,1 тыс. тонн.



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