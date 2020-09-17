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Интерпайп сократил выпуск ж/д продукции

17.09.20 17:49 , ГМК Центр
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Украинская компания "Интерпайп" в январе-августе 2020 года сократила выпуск железнодорожной продукции на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 130 тыс. т. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Производство стали за восемь месяцев сократилось на 20,5%, до 514 тыс. т, а труб – на 29,8%, до 308,3 тыс. т.

В августе компания произвела 64,2 тыс. т стали, 14,1 тыс. т ж/д продукции, 40,7 тыс. т труб.

Продажи круглой стальной заготовки в январе-августе увеличились на 57,6%, до 24,4 тыс. т, а ж/д продукции, напротив, упали на 1,3% – до 131,4 тыс. т. Реализация труб сократилась на 25,6%, до 310 тыс. т.

География поставок ж/д продукции: СНГ (42%), Европа (36%), Украина (14%), регион MENA (5%). Основные направления реализации труб – Европа (30%), регион MENA (23%), Украина (19%), СНГ (13%) и США (12%).

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в топ-10 производителей бесшовных труб в мире и топ-3 производителей цельнокатаных железнодорожных колес.

По итогам первого квартала 2020 года компания снизила выручку на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 251 млн долл. EBITDA компании за 5 месяцев составила 86 млн долл. по сравнению с 68 млн долл. за соответствующий период 2019 года.

МинПром

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