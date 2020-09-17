Мининфраструктуры ищет способ помочь авиакомпаниям Министерство инфраструктуры Украины подыскивает оптимальную модель по предоставлению государственной поддержки для украинских авиакомпаний. Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на онлайн-конференции, передает Интерфакс-Украина.



"Мы до сих пор пытаемся найти формулу по поддержке (авиаотрасли). Сейчас вот туристическим операторам предоставили пусть и небольшую, но господдержку. Рассчитываем, что авиаперевозчики также смогут получить поддержку. Но точно должен быть механизм поддержки не только на уровне кредитов, но и, возможно, беспроцентной помощи, или даже безвозвратная финансовая помощь", – заявил В.Криклий.



При этом министр отметил, что с частью авиакомпаний решить этот вопрос может быть непросто, поскольку у некоторых из них есть задолженности перед госбюджетом.



В.Криклий также отметил, что есть ряд источников, средства из которых могут быть направлены на поддержку авиаотрасли, и сейчас этот вопрос обсуждается со всеми профильными министерствами.



Как сообщалось, в июле Министерство инфраструктуры заявляло, что уже передало Кабмину на рассмотрение предложения поддержки авиационной отрасли Украины, которая оказалась в сложном положении из-за прекращения регулярного авиасообщения в рамках карантинных ограничений.



Ранее в связи с падением пассажиропотока и доходов международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" заявили о вынужденном сокращении работников. В частности, в "Борисполе" планируют в этом году сокращение работников на 700 человек, а в аэропорту "Киев" - половину сотрудников.



Также 18 июня представители украинского авиационного рынка обратились к властям при поддержке в связи со сложным положением авиации из-за прекращения пассажирских перевозок в рамках борьбы с распространением коронавируса.



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