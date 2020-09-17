Автопроизводство в Украине падает рекордными темпами По предварительным данным, в августе 2020 года в Украине было изготовлено 121 автотранспортное средство, что в 5,5 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Как передает Укринформ, об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).



При этом в августе было собрано 38 легковых автомобилей, что почти в 15 раз меньше, чем в августе 2019 года. Отмечается, что всю статистику по легковым автомобилям продолжал формировать завод "Еврокар".



Между тем производство автобусов в Украине в августе 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросло на 2,5% - до 83 шт.



Наибольшее количество автобусов изготовил Черниговский автозавод - 30 шт. "Черкасский автобус" выпустил 25 автобусов, а корпорция "Богдан" - 16. На ЗАЗе произвели 7 автобусов, на Часовоярском автобусном заводе - 5.



В ассоциации напоминают, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. единиц автотранспорта.



Всего с начала 2020 года в Украине было произведено 2243 автотранспортных средства, что на 47% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Легковых автомобилей была собрана 1821 штука (на 50% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), коммерческих автомобилей - 28 единиц (на 65% меньше), автобусов - 394 (на 26% меньше).



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