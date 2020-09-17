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Днепроспецсталь сохраняет стабильное производство проката

17.09.20 16:42 , ГМК Центр
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Металлургический комбинат "Днепроспецсталь" в январе-августе 2020 года сохранил выпуск проката на уровне соответствующего периода прошлого года – 100 тыс. т. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Выплавка стали за восемь месяцев также осталась на уровне января-августа 2019 года – 145 тыс. т.

В августе "Днепроспецсталь" произвела 13 тыс. т проката и 21 тыс. т стали.

"Днепроспецсталь" – единственный в Украине производитель сортовой нержавеющей стали. Комбинат выпускает сортовой прокат и поковки из нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной стали, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля. Компания экспортирует продукцию в 60 стран мира.

Напомним, что меткомбинат "Днепроспецсталь" по итогам 2019 года сократил производство стали на 11,2% – до 219,3 тыс. т, проката – на 6,4%, до 152,2 тыс. т. Уже в январе 2020 года тенденция спада продолжилась: производство стали уменьшилось на 2,7% – до 14,1 тыс. т, проката – на 5,5%, до 10,8 тыс. т.

МинПром

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