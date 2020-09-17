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Украина увеличивает потребление автогаза

17.09.20 16:09
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В январе-августе 2020 года поставки автогаза на украинский рынок увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,315 млн тонн. Об этом говорится в исследовании "Консалтинговой группе А-95", передает enkorr.

Цифры не включают бутан, поставляемый на "Карпатнефтехим" для переработки. За отчетный период нефтехимическое предприятие сократило поставку технических сжиженных газов, которые используются в качестве сырья, на 38% - до 41,7 тыс. тонн.

Внутреннее производство СУГ в январе-августе 2020 года сократилось на 2,2%, до 281,6 тыс. тонн. Крупнейшим производителем остается АО "Укргаздобыча" с объемом около 100 тыс. тонн.

Импорт СУГ увеличился на 9,3%, до 945,2 тыс. тонн. Поставки из Российской Федерации, крупнейшего источника импорта, выросли на 14,4% - до 496,9 тыс. тонн. При этом ее доля в балансе рынка выросла с 35% до 38%.

Поставки из Беларуси снизились на 13,4%, до 220,5 тыс. тонн, а доля снизилась с 21% в январе-августе 2019 года, до 17% в январе-августе текущего года. Импорт из Казахстана вырос на 17%, до 233 тыс. тонн, доля рынка увеличилась на 2 п. п. - до 17%.

Импорт морским транспортом в январе-августе 2020 года составил 55,1 тыс. тонн, что соответствует 4,2% всех поставок на рынок.

По словам экспертов, показатель прироста потребления в Украине ниже, чем динамика поставок.

"Поставки на рынок включают в себя крупный переходящий остаток в августе, реальное же потребление в 2020 году прирастает, по нашим оценкам, на 4-5%", - считает аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

По его словам, в июне-августе многие розничные сети зафиксировали либо минимальную динамику продаж к 2019 году, либо отрицательный прирост.

Потребление СУГ в Украине в 2019 году увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом, до рекордных 2,03 млн тонн.

МинПром

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