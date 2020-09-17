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Ценам на сталь предрекают дальнейший рост

17.09.20 15:24 , МеталлТорг
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Цены на сталь будут продолжать расти в ближайшие месяцы по мере восстановления экономики и роста спроса после пандемии коронавируcса. Об этом пишет Рейтер.

Многие сталелитейные заводы возобновляют работу после приостановки из-за COVID-19, но компании только немного выиграют из-за более высоких затрат.

"В Китае базовый спрос остается исключительно высоким, даже несмотря на то, что мы прошли пик роста, - сказал аналитик Серафино Капоферри из Macquarie в Лондоне. - Остальной мир восстанавливается после ужасающих 2 и 3 кварталов, и теперь мы видим, что цены на сталь довольно сильно восстанавливаются во всех регионах ... Я думаю, они продолжат расти".

Цены на горячекатаный рулонный прокат, используемый в производственном секторе, с апреля подскочили на 37% в Китае, крупнейшем в мире рынке стали и первой стране, оправившейся от пандемии.

Цены в Европе и США подскочили за последние несколько недель.

МинПром

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