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Порт Измаил передадут в концессию

17.09.20 15:03 , Интерфакс Украина
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Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность передачи в концессию порта "Измаил" и других морпортов Украины, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Измаил" – концессии быть, "Черноморску" и паромной переправе - также быть, и еще дополнительно Бердянский морпорт мы будем готовить к концессии. Единственное - немного подождем с портом "Пивденный", - сказал он в ходе круглого стола "Реформа транспортной инфраструктуры в Украине" в четверг, организованного Eвропейской бизнес-ассоциацией.

При этом министр отметил, что старт процесса передачи в концессии намечен на 2020 год.

"Точно в этом году (старт концессии – ред.). Хочу, чтобы уже начали готовить ТЭО в зависимости от того, это будет публичная инициатива или частная. Мы готовы к разным экспериментам. Нужно смотреть какой формат будет лучше работать и позволит в кратчайшие сроки это все реализовывать", - сказал В.Криклий.

МинПром

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