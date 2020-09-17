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Мировая экономика полностью восстановится после коронакризиса за пять лет

17.09.20 14:07
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Восстановление глобальной экономики после коронакризиса будет быстрым, но полная нормализация ситуации займет до пяти лет. Такой прогноз озвучила главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, которая является одной из ведущих мировых специалистов по экономическим кризисам.

Она уверена, что в некоторых странах кризис, вызванный пандемией коронавируса, затянется. Это приведет к усилению экономического неравенства, ведь потери более бедных государств окажутся серьезнее, чем богатых. Таким образом, в мире повысится общий уровень бедности, что произойдет впервые за 20 лет, приводит расчеты Рейнхарт агентство Reuters.

"Вероятно, произойдет быстрое восстановление, поскольку все ограничительные меры, связанные с блокировками, будут сняты, но полное восстановление займет целых пять лет", – сказала Рейнхарт.

Напомним, ранее сообщалось, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

МинПром

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