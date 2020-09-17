Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Сделка ОПЕК по снижению добычи не выполняется из-за Ирака и Габона

17.09.20 13:32 , OilPoint
печать
размер текста:

Нарушители сделки ОПЕК+ с мая по август суммарно не сократили добычу нефти примерно на 2,375 млн обещанных баррелей в сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из делегаций, знакомый с отчетом прошедшего 16 сентября заседания техкомитета ОПЕК+.

"Общее перепроизводство участниками сделки с мая по август составило 2,375 млн баррелей в сутки", — сказал собеседник агентства.

Главным должником, согласно отчету, оказался Ирак, он не сократил около 698 тыс. баррелей в сутки.

Альянс ОПЕК+, в который входят более 20 стран, включая РФ и Саудовскую Аравию, в борьбе с перепроизводством сырья, вызванного пандемией коронавируса, договорился сократить глобальное производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки в период с мая по июль.

С августа страны-участницы ослабили условия сделки, сокращая 7,7 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+, которые не на 100% выполняли условия пакта (Ирак, Нигерия, РФ, Казахстан, Ангола, Конго, Габон, Южный Судан), должны возместить недовыполненное сокращение в последующие месяцы.

В прошлом месяце аутсайдером в соглашении был Габон, который сократил добычу нефти всего на 3% от плана, несмотря на договоренности компенсировать отставание.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:16
За 8 месяцев спрос на автомобили в ЕС обрушился на 32%
14:07
Мировая экономика полностью восстановится после коронакризиса за пять лет
13:51
ТМК ушла с Лондонской фондовой биржи
13:15
Сухая Балка снизила выпуск продукции на 3,5%
13:05
Vale решила расширять добычу никеля и меди
12:44
На подконтрольной территории Донбасса проведут инвентаризацию промышленных мощностей
12:31
Доходность облигаций Метинвеста прогнозируется на уровне 8,5%
12:19
В августе казахские металлурги снизили выплавку стали
12:05
Экспорт стали из Индии перестал расти
11:43
Мексика начала пересмотр антидемпинга в отношении украинского листового проката
11:36
США пошли на уступки Канаде по импорту алюминия
11:09
Забастовка шахтеров угрожает полной потерей рынков сбыта – КЖРК
10:53
Рада отклонила законопроект о кредитах для погашения долгов на рынке электроэнергии
10:32
Австралия может потерять производство алюминия
10:11
ArcelorMittal передумала запускать доменную печь во Франции
09:44
Метинвест вынужденно взял на себя невыгодные обязательства при концентрации ШУ Покровское
09:17
В Украине за сутки более 3,5 тыс. заболевших коронавирусом
08:43
За 10 лет ЕС намерен сократить выбросы парниковых газов более чем наполовину
08:20
НБУ назвал банки, нарушающие нормативы
08:04
Потребнастроения украинцев в августе продолжили улучшаться
16.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!