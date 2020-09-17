На подконтрольной территории Донбасса проведут инвентаризацию промышленных мощностей Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует провести инвентаризацию промышленных мощностей на подконтрольной Кабинету министров территории Донбасса. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.



Отмечается, что во время встречи советника вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова - Андрея Мирошниченко и генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции Марты Бухтияровой с представителями бизнеса в Северодонецке и Попасной Луганской области обсуждалась Стратегия экономического развития Донбасса.



В частности, представители бизнес-среды отметили необходимость инвентаризации всех промышленных мощностей на территории Луганской области с целью их дальнейшего использования.



В Минреинтеграции акцентировали на необходимости такой инвентаризации и на территории Донецкой области.



Также на встрече обсудили создание системы страхования военных рисков.



Отмечается, что в течение недели представители министерства проведут такие обсуждения еще в городе Старобельск Луганской области, городах Краматорск, Авдеевка, Мариуполь и Волноваха Донецкой области.



В министерстве сообщают, что цель таких мероприятий - подготовка проекта Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, которым предусмотрено создание нормативно-правовых, институциональных и организационных условий для формирования новой экономической идентичности региона на основе комплексного внедрения системы управления и организации экономических процессов с широким привлечением инвестиционных ресурсов, которые станут основой для устойчивого развития региона и местных громад, а впоследствии и полномасштабной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



После завершения обсуждений проекта Концепции в областях, он будет доработан и представлен на утверждение Кабмина.



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