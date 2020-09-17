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На подконтрольной территории Донбасса проведут инвентаризацию промышленных мощностей

17.09.20 12:44 , Укринформ
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует провести инвентаризацию промышленных мощностей на подконтрольной Кабинету министров территории Донбасса. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что во время встречи советника вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова - Андрея Мирошниченко и генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции Марты Бухтияровой с представителями бизнеса в Северодонецке и Попасной Луганской области обсуждалась Стратегия экономического развития Донбасса.

В частности, представители бизнес-среды отметили необходимость инвентаризации всех промышленных мощностей на территории Луганской области с целью их дальнейшего использования.

В Минреинтеграции акцентировали на необходимости такой инвентаризации и на территории Донецкой области.

Также на встрече обсудили создание системы страхования военных рисков.

Отмечается, что в течение недели представители министерства проведут такие обсуждения еще в городе Старобельск Луганской области, городах Краматорск, Авдеевка, Мариуполь и Волноваха Донецкой области.

В министерстве сообщают, что цель таких мероприятий - подготовка проекта Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, которым предусмотрено создание нормативно-правовых, институциональных и организационных условий для формирования новой экономической идентичности региона на основе комплексного внедрения системы управления и организации экономических процессов с широким привлечением инвестиционных ресурсов, которые станут основой для устойчивого развития региона и местных громад, а впоследствии и полномасштабной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

После завершения обсуждений проекта Концепции в областях, он будет доработан и представлен на утверждение Кабмина.

МинПром

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