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В августе казахские металлурги снизили выплавку стали

17.09.20 12:19 , МеталлСервис
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В течение августа 2020 года Казахстан выплавил 342 651 тонну нерафинированной стали. Снижение объёмов в годовом исчислении - 3,7%.

За январь-август показатели ухудшились на 10,5% до 2 513 397 тонн, сообщается в материалах комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана составило по итогам августа 252 292 тонны, что на 17,7% превышает августовский результат 2019 года. В течение 8 месяцев объёмы достигли уровня в 1 670 267 тонн - на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производители ферросплавов улучшили показатели на 2,2% до 182 609 тонн в августе и на 1,9% до 1 465 300 тонн по итогам января-августа 2020 года.

МинПром

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