Мексика начала пересмотр антидемпинга в отношении украинского листового проката Управление международных торговых практик министерства экономики Мексики начинает очередной пересмотр антидемпинговой меры в отношении стального листового проката, производимого металлургическими предприятиями России, Румынии и Украины.



Инициатор - мексиканский сталепроизводитель Altos Hornos de Mexico, S.A.B. de C.V., сообщает департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития РФ.



Продукция, которую затронут меры, соответствует ТН ВЭД Мексики 7208.51.01, 7208.51.02, 7208.51.03, 7208.52.01, 7225.40.01 и 7225.40.02. Третий по счёту пересмотр пошлин затронет поставки металлопроката в период с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года.



Антидемпинговое расследование в отношении импорта плоского стального проката из Румынии, РФ и Украины Мексика инициировала в августе 2003 года. В сентябре 2005 года для каждой из стран были введены антидемпинговые пошлины размером 67,6%, 36,8% и 60,1% соответственно, сообщает Yieh.Corp.



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