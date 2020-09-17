США пошли на уступки Канаде по импорту алюминия Как сообщает агентство Platts, 15 сентября США отменили недавно повторно введенную 10% пошлину на импорт нелегированного необработанного алюминия из Канады, ретроспективно с 1 сентября, обнаружив, что торговля необработанным алюминием, вероятно, нормализуется в последние четыре месяца 2020 года.



Ожидается, что среднемесячный импорт необработанного алюминия из Канады снизится на 50% по сравнению со среднемесячным показателем в период с января по июль, согласно данным торгового представительства США. По его сообщению, решение о снятии тарифов было принято после консультаций с правительством Канады, когда последнее уже официально заявило об ответных пошлинах.



Торговый представитель США заявил, что ожидает поставки нелегированного необработанного алюминия из Канады на уровне не более 83 000 тонн в сентябре, 70 000 тонн в октябре, 83 000 тонн в ноябре и 70 000 тонн в декабре.



"Если поставки в каком-либо месяце превысят ожидаемый объем, Соединенные Штаты ожидают, что поставки в следующем месяце уменьшатся на соответствующую сумму", - заявили в представительстве.



У США будет шесть недель после окончания каждого месяца в течение этого периода, чтобы определить, соответствуют ли фактические поставки ожиданиям. Если фактические поставки превысят 105% от ожидаемого объема за любой месяц в течение четырехмесячного периода, США задним числом применят 10% -ный тариф на все поставки, произведенные в этом месяце.



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