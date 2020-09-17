Рада отклонила законопроект о кредитах для погашения долгов на рынке электроэнергии Верховная Рада провалила закон для погашения долгов на рынке электроэнергии. Народные депутаты не поддержали в первом чтении соответствующий законопроект авторства Кабинета министров №3960. Об этом сообщает РБК-Украина.



Документ за основу поддержали лишь 189 парламентариев. За направление проекта на доработку в профильный комитет и субъекту законодательной инициативы в зале также не хватило голосов. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил об отклонении проекта закона.



Закон предлагал изменение в статью 6 закона о государственном бюджете на 2020 год.



Документом предлагалось предоставлять госгарантии по решению Кабмина для выполнения долговых обязательств субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который осуществляет деятельность в сфере производства и/или передачи электроэнергии в Украине, перед международными финансовыми организациями.



Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".



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