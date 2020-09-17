Австралия может потерять производство алюминия Австралийские алюминиевые заводы становятся неконкурентоспособными на мировом рынке вследствие завышенных тарифов на электроэнергию. Если государство не вмешается в ситуацию, отрасль может быть потеряна для страны. С таким предупреждением выступил глава International Aluminium Institute (IAI) Майлз Проссер.



В 2019/2020 финансовом году (июль/июнь) в Австралии было выплавлено около 1,5 млн т первичного алюминия. Это шестой по величине показатель в мире.



Однако американская корпорация Alcoa еще до эпидемии коронавируса заявляла о проблемах со своим австралийским заводом Portland. В настоящее время завод получает дотации от правительства Австралии, но срок действия соглашения о финансовой поддержке истекает в 2021 г.



Rio Tinto также жалуется на то, что три ее алюминиевых завода в Австралии стали нерентабельными из-за высоких цен на электроэнергии. По этой причине компания в текущем году прекратила производство алюминия в Новой Зеландии.



Стоимость электроэнергии в Австралии в последние годы выросла вследствие закрытия ряда угольных электростанций и увеличения доли в энергосистеме более дорогостоящей ветряной и солнечной энергии. Кроме того, хотя Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, на внутреннем рынке наблюдается дефицит этого ресурса, а цены на него очень велики.



В связи с этим М.Проссер из IAI рекомендует правительству Австралии в административном порядке снизить тарифы на электроэнергию для алюминиевых заводов. По его словам, эти предприятия могут играть стабилизирующую роль в национальной энергосистеме будущего, базирующейся на возобновляемых источниках. Как считает М.Проссер, алюминиевые заводы будут варьировать потребление электроэнергии, приспосабливаясь к нестабильной выработке на солнечных и ветряных установках.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



