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Австралия может потерять производство алюминия

17.09.20 10:32 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийские алюминиевые заводы становятся неконкурентоспособными на мировом рынке вследствие завышенных тарифов на электроэнергию. Если государство не вмешается в ситуацию, отрасль может быть потеряна для страны. С таким предупреждением выступил глава International Aluminium Institute (IAI) Майлз Проссер.

В 2019/2020 финансовом году (июль/июнь) в Австралии было выплавлено около 1,5 млн т первичного алюминия. Это шестой по величине показатель в мире.

Однако американская корпорация Alcoa еще до эпидемии коронавируса заявляла о проблемах со своим австралийским заводом Portland. В настоящее время завод получает дотации от правительства Австралии, но срок действия соглашения о финансовой поддержке истекает в 2021 г.

Rio Tinto также жалуется на то, что три ее алюминиевых завода в Австралии стали нерентабельными из-за высоких цен на электроэнергии. По этой причине компания в текущем году прекратила производство алюминия в Новой Зеландии.

Стоимость электроэнергии в Австралии в последние годы выросла вследствие закрытия ряда угольных электростанций и увеличения доли в энергосистеме более дорогостоящей ветряной и солнечной энергии. Кроме того, хотя Австралия является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, на внутреннем рынке наблюдается дефицит этого ресурса, а цены на него очень велики.

В связи с этим М.Проссер из IAI рекомендует правительству Австралии в административном порядке снизить тарифы на электроэнергию для алюминиевых заводов. По его словам, эти предприятия могут играть стабилизирующую роль в национальной энергосистеме будущего, базирующейся на возобновляемых источниках. Как считает М.Проссер, алюминиевые заводы будут варьировать потребление электроэнергии, приспосабливаясь к нестабильной выработке на солнечных и ветряных установках.

МинПром

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