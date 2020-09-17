За 10 лет ЕС намерен сократить выбросы парниковых газов более чем наполовину Еврокомиссия планирует сократить выбросы парниковых газов в странах ЕС на 55% до 2030 года. Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на EURACTIV, об этом сегодня заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Такой цели планируют достичь в рамках "Европейского зеленой соглашения", направленного ​​на то, чтобы уже к середине столетия достичь "климатической нейтральности" экономики блока.



"Для нас 2030 - это амбициозная, но достижимая цель, и это будет преимуществом для Европы ... Оценка воздействий четко продемонстрировала, что наша экономика и промышленность способны на это", - заявила Урсула фон дер Ляйен.



По ее словам, с 1990 года страны ЕС уже смогли сократить выбросы парниковых газов на 25%, при том, что экономика выросла на 60%, а у нынешней Европы есть новейшие технологии, экспертные знания и финансовая поддержка для этого в рамках бюджета ЕС на следующие 7 лет.



Официально проект должны обнародовать 17 сентября.



Как сообщалось ранее, в августе Еврокомиссия анонсировала изменения в евродирективы по энергии из возобновляемых источников и энергоэффективности, чтобы они помогли достичь более амбициозных климатических целей. Уже тогда речь шла о стремлении уменьшить выбросы парниковых газов до 2030 года на 50-55%.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



