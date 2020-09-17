НБУ назвал банки нарушающие нормативы Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, должен быть не более 25%) по состоянию на 1 сентября нарушали "Укрэксимбанк" (33,8%), "Индустриалбанк" (73,16%), "Проминвестбанк" (83,5%), "Сбербанк" (56,42%), "Ощадбанк" (25,94%) и "Мисто Банк" (38,04%). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).



Согласно данным регулятора, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не должен превышать 25%) нарушали "Мегабанк" (51,26%), "Первый инвестиционный банк" (56,19%), "Юнекс Банк" (30,21%) и "Мотор-Банк" (48,58%).



Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, должен быть не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (140,1%), "Ощадбанк" (131,21%), "Приватбанк" (91,97%) и "Индустриалбанк" (22,17%).



Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, должен быть не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (141,92%).



Банк "Аркада" нарушал 10 нормативов, в том числе норматив регулятивного капитала Н1 (-430,48 млн грн, при норме не менее 200 млн грн), норматив достаточности регулятивного капитала Н2 (0, при норме не менее 10%), норматив достаточности основного капитала Н3 (0, при норме не меньше 7%), норматив краткосрочной ликвидности Н6 (52%, при норме более 60%) и норматив Н7 (36,9 млрд %, при норме не больше 25%).



Как сообщалось, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала.



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