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Шебелинский ГПЗ снизил производство дизтоплива на 17%

16.09.20 17:49 , Интерфакс Украина
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 Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в январе-августе 2020 года сократил переработку нефтяного сырья на 12,3% (на 41,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 291,8 тыс. тонн. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает Интерфакс-Украина.

В августе 2020 года переработка ГПЗ составила 43,1 тыс. тонн, что на 5,4% (на 2,2 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Завод за восемь месяцев снизил производство бензина на 6,1% (на 6,5 тыс. тонн) – до 99,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 17,2% (на 10,7 тыс. тонн), до 51,6 тыс. тонн, мазута – на 43% (на 11 тыс. тонн), до 14,6 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за отчетный период составила 43,8% против 49,9% в январе-августе 2019 года.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство бензина - на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. УГВ эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

МинПром

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