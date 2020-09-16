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Мировая экономика восстанавливается быстрее прогнозов – ОЭСР

16.09.20 17:33 , РБК Украина
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Мировая экономика, похоже, восстанавливается после вызванного коронавирусом спада быстрее, чем ожидалось, благодаря улучшению прогнозов для Китая и США, говорится в опубликованном в среду докладе.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз спада мировой экономики в 2020 году до 4,5%. В июне организация ожидал падение мирового ВВП на 6%.

Об этом говорится в прогнозе ОЭСР.

Как отмечается в прогнозе, мировая экономика, похоже, восстанавливается после вызванного коронавирусом спада быстрее, чем ожидалось, главным образом из-за более высоких, чем ожидалось, результатов для Китая и США в первой половине этого года и широкомасштабная реакция правительств.

Все страны G20, за исключением Китая, испытают рецессию в 2020 году. Хотя в следующем году ожидается хрупкое восстановление, во многих странах объем производства в конце 2021 года все еще будет ниже уровней конца 2019 года и намного ниже прогнозируемого до пандемии.

В следующем году мировая экономика может вернуться к росту и расшириться на 5%, если распространение вируса удастся сдержать. Июньский прогноз предусматривал подъем на 5,2% в 2021 году.

Вместе с тем увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом или ужесточение мер сдерживания инфекции могут отнять у ожидаемого в следующем году роста 2-3 процентных пункта.

Прогнозы ОЭСР основаны на предположении, что локальные вспышки заболевания продолжатся, но вызовут лишь адресные ответные меры, а не закрытие на карантин целых стран. Также организация не ожидает широкого доступа к вакцине от COVID-19 до конца следующего года.

Напомним, в марте 2020 года генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа заявил, что пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что к 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшихся в апреле.

МинПром

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