Бразилия готова удовлетворить спрос на руду КНР Бразильские официальные лица утверждают, что нет никаких опасений, когда речь идет о способности страны удовлетворять спрос Китая на железную руду. Об этом пишет Mining.com.



На прошлой неделе цены на железную руду достигли максимума за шесть с половиной лет, так как в строительном и производственном секторе Китая в последний раз наблюдалась активность почти десять лет назад. За последние три месяца импорт железной руды в Китай вырос на 20% в годовом исчислении, а с начала года на 11% по сравнению с 2019 годом.



"Мы наблюдаем сценарий восстановления, который уже достаточно благоприятен для бразильского рынка", - сказал MINING.COM бразильский министр геологии, горнодобывающей промышленности и преобразования минералов Александр Видигал.



Во втором квартале 2020 года объем добычи бразильских горнодобывающих компаний достиг 39 млрд реалов (7,5 млрд долл.), что на 9% больше, чем в первом квартале.



Экспорт железной руды из Бразилии, составляющий 59% добычи полезных ископаемых в стране, составил 5 млрд долл. во втором квартале, что на 6% больше, чем в первом квартале 2020 года, но на 5% ниже, чем во втором квартале 2019 года. Страна экспортировала 76 млн тонн, что на 8% больше зарегистрированного в первом квартале 2020 года, но на 3% ниже, чем во втором квартале 2019 года.



Бразильский горнодобывающий гигант Vale возвращается к работе на уровне, предшествующем пандемии, поскольку экспорт в июле составил 33,4 млн тонн, что почти на 60% больше, чем в мае.



"Это факты, которые сигнализируют о тенденции к восстановлению сектора, укрепляя наше понимание того, что горнодобывающая промышленность может сыграть важную роль в восстановлении экономики страны", - сказал А.Видигал.



Отраслевая группа IBRAM прогнозирует, что в 2020 году страна будет экспортировать 310 млн тонн, что меньше 340 млн тонн, экспортированных в 2019 году.



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