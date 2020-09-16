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Бразилия готова удовлетворить спрос на руду КНР

16.09.20 17:04 , МеталлТорг
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Бразильские официальные лица утверждают, что нет никаких опасений, когда речь идет о способности страны удовлетворять спрос Китая на железную руду. Об этом пишет Mining.com.
 
На прошлой неделе цены на железную руду достигли максимума за шесть с половиной лет, так как в строительном и производственном секторе Китая в последний раз наблюдалась активность почти десять лет назад. За последние три месяца импорт железной руды в Китай вырос на 20% в годовом исчислении, а с начала года на 11% по сравнению с 2019 годом.

"Мы наблюдаем сценарий восстановления, который уже достаточно благоприятен для бразильского рынка", - сказал MINING.COM бразильский министр геологии, горнодобывающей промышленности и преобразования минералов Александр Видигал.

Во втором квартале 2020 года объем добычи бразильских горнодобывающих компаний достиг 39 млрд реалов (7,5 млрд долл.), что на 9% больше, чем в первом квартале.

Экспорт железной руды из Бразилии, составляющий 59% добычи полезных ископаемых в стране, составил 5 млрд долл. во втором квартале, что на 6% больше, чем в первом квартале 2020 года, но на 5% ниже, чем во втором квартале 2019 года. Страна экспортировала 76 млн тонн, что на 8% больше зарегистрированного в первом квартале 2020 года, но на 3% ниже, чем во втором квартале 2019 года.

Бразильский горнодобывающий гигант Vale возвращается к работе на уровне, предшествующем пандемии, поскольку экспорт в июле составил 33,4 млн тонн, что почти на 60% больше, чем в мае.

"Это факты, которые сигнализируют о тенденции к восстановлению сектора, укрепляя наше понимание того, что горнодобывающая промышленность может сыграть важную роль в восстановлении экономики страны", - сказал А.Видигал.

Отраслевая группа IBRAM прогнозирует, что в 2020 году страна будет экспортировать 310 млн тонн, что меньше 340 млн  тонн, экспортированных в 2019 году.

МинПром

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