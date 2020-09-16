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Коломойский не теряет надежды протолкнуть акциз на топливо

16.09.20 16:23 , Экономическая правда
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который призван уровнять ставки акцизного налога на топливо. Об этом сообщает enkorr.

Документ был зарегистрирован 15 сентября группой из 17 депутатов фракции "Слуга народа" во главе с Алексеем Мовчаном. Среди авторов также значатся наиболее активные лоббисты Игоря Коломойского в парламенте Александр Дубинский и Максим Бужанский. Текст соответствующего проекта закона №4098 еще не опубликован на сайте парламента.

Между тем А.Мовчан в комментарии агентству УНИАН рассказал, что законопроект предполагает выравнивания акцизов для всех видов топлива на уровне 139 евро за 1000 л.

"Сейчас акцизы прописаны для бензинов порядка 213 евро за 1000 л, для дизеля — 139 евро за 1000 л и для автомобильного газа — 52 евро за 1000 л. Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам там, где ставка для всех видов топлива одинаковая — на уровне 139 евро", — сказал он.

Нардеп спрогнозировал, что цены на дизельное топливо, которое покупают потребители, никак не поменяются от изменения акцизов. При этом автогаз подорожает на 3–3,4 грн/л, а бензин подешевеет на 2,9–3 грн/л.

"То есть по сегодняшним ценам газ может стоить 14 грн, а бензин порядка 18 грн. Тогда потребитель будет принимать решение в сторону бензина, поскольку пользоваться российским газом будет невыгодно", — добавил А.Мовчан.

Как сообщалось, основным лоббистом корректировок акцизов на моторные топлива является группа "Приват", управляющая крупнейшим и фактически единственным НПЗ в стране — ПАО "Укртатнафта". В прошлом году законопроект аналогичного содержания подавал другой нардеп из орбиты И.Коломойского — Ольга Василевская-Смаглюк, однако этот документ был провален Радой, включая фракцию "Слуга народа".

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