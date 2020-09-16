Для работы Минстратегпрома Кабмин принял отдельное решение Кабинет министров принял постановление, направленное на обеспечение работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.



Как сообщает Укринформ, соответствующее решение принято на заседании правительства по предложению вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.



"Проект постановления... разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, постановлением Кабинета Министров от 22 июля 2020 года №624 о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности с целью обеспечения работы Министерства", - сказал О.Уруский.



Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада приняла постановление "О назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины". Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности 22 июля.



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