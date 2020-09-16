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Для работы Минстратегпрома Кабмин принял отдельное решение

16.09.20 16:07 , Укринформ
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Кабинет министров принял постановление, направленное на обеспечение работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как сообщает Укринформ, соответствующее решение принято на заседании правительства по предложению вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

"Проект постановления... разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, постановлением Кабинета Министров от 22 июля 2020 года №624 о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности с целью обеспечения работы Министерства", - сказал О.Уруский.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада приняла постановление "О назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины". Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности 22 июля.

МинПром

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