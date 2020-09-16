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Менеджерам госбанков вернули высокие зарплаты

16.09.20 15:32 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров отменил введенное на время карантина ограничение заработных плат членам правления государственных банков. Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 16 сентября, с доработкой в однодневный срок.

"Это вопросы, которые регулируют вопросы выплаты заработной платы членам правления "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Указанные изменения, по информации, предоставленной Министерством финансов, связаны с тем, что существующее на сегодня ограничение месячных выплат вознаграждения и заработной платы членов органов управления банков на время карантина… создает для государственных банков значительный операционный и стратегический риск", – добавил министр.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Национальный банк восстановил уровень "докарантинных" зарплат после признания Конституционным судом (КС) неконституционными введенные на период карантина ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний в 47 тыс. грн в месяц.

Согласно сообщениям о существенных изменениях, размещенных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), 31 августа глава Нацбанка Кирилл Шевченко задекларировал 477,8 тыс. грн, а замглавы правления Екатерина Рожкова - 316,4 тыс. грн зарплаты.

Напомним, Конституционный Суд по обращению судей Верховного Суда 28 августа отменил положения закона "О государственном бюджете на 2020 год", которыми был ограничен максимальный размер выплат судьям, чиновникам и топ-менеджерам государственных предприятий.

МинПром

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