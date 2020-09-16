Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укртранснафта нарастила транспортировку нефти

16.09.20 14:46 , uaprom.info
печать
размер текста:

За 8 месяцев 2020 года "Укртранснафта" транспортировала более 10 млн тонн нефти, что на 8,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-августе 2020 года составляет 1,7 млн тонн (на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года), а транзит – 8,6 млн тонн (на 7,5% больше по сравнению с АППГ).

Общий объем транспортировки нефти в августе 2020 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 8% - до 1,5 млн тонн. В частности, снизился транзит нефти по трубопроводному транспорту по территории Украины на 9,2% - до 1,3 млн тонн.

Также в прошлом месяце сократился объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 0,9% - до 225 тыс. тонн нефти. Из них компания транспортировала на НПЗ 117,1 тыс. тонн украинской нефти, 43 тыс. тонн - азербайджанской и 65,4 тыс. тонн американской (WTI).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:15
ЕБА называет повышение налогов категорически неприемлемым
14:35
ЗАЗ будет работать на комплектующих московского автозавода Renault
14:27
Кабмин испугался протестов в регионах из-за карантина
14:14
Шахты КЖРК собираются законсервировать – Волынец
13:55
Криклий пригласил австрийцев принять участие в модернизации электровозов
13:44
Из-за недополучения налогов Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса
13:27
Оператор ГТС может получить право покупать газ на бирже
13:06
Германия готова заплатить США за отказ от санкций против Северного потока–2
12:52
УЗ не продлила кредитный договор с ЕБРР и заплатит 85 млн грн комиссии
12:37
Центрэнерго опять не смогло купить дешевый уголь
12:24
Кризис пугает украинцев больше, чем коронавирус
12:06
Глава профильного комитета ВР против повышения налоговых ставок
11:55
В США выросли цены на г/к рулон
11:49
Южная Америка ставит заслон китайской стали
11:37
Украина незначительно увеличила потребление стали
11:35
Продажа Alcoa алюминиевого завода в Испании зависла в воздухе
11:14
В Индии хотят развивать металлургические кластеры
10:59
Украина выиграла суд у России по продаже Проминвестбанка
10:42
В России решили пополнить бюджет за счет повышения налогов на металлургов
10:27
Украинские металлурги сократили поставки на экспорт
15.09.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!