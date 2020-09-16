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ЗАЗ будет работать на комплектующих московского автозавода Renault

16.09.20 14:35
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Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault. Об этом говорится в видео-презентации в Youtube-канале Renault Ukraine, сообщает БизнесЦензор.

"Renault Arkana для украинского рынка собирается на заводе в Запорожье из машинокомплектов, которые поставляются из Московского завода группы Renault", - говорится в видео.

Стоимость Arkana на сайте Renault Ukraine стартует с отметки 497 тыс. грн, а самая дорогая версия обойдется в 795 тыс. грн.

Как сообщалось, Запорожский автомобилестроительный завод ранее объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

Renault вела переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тарила Васадзе относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру УкрАвто).

В Renault отмечали, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

МинПром

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