ЗАЗ будет работать на комплектующих московского автозавода Renault Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault. Об этом говорится в видео-презентации в Youtube-канале Renault Ukraine, сообщает БизнесЦензор.



"Renault Arkana для украинского рынка собирается на заводе в Запорожье из машинокомплектов, которые поставляются из Московского завода группы Renault", - говорится в видео.



Стоимость Arkana на сайте Renault Ukraine стартует с отметки 497 тыс. грн, а самая дорогая версия обойдется в 795 тыс. грн.



Как сообщалось, Запорожский автомобилестроительный завод ранее объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.



Renault вела переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тарила Васадзе относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру УкрАвто).



В Renault отмечали, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.



МинПром



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