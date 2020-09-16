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Криклий пригласил австрийцев принять участие в модернизации электровозов

16.09.20 13:55
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пригласил австрийские компании к сотрудничеству для обновления парка электровозов Укрзализныци. Об этом он заявил в Австрии в составе делегации президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба ведомства.

"Я искренне благодарен австрийской стороне за постоянное сотрудничество по различным направлениям, в том числе в части грузовых автомобильных перевозок. Несмотря на кризис и карантин, мы продолжаем внедрять все возможные меры для бесперебойной перевозки грузов. И мы хотим развивать это сотрудничество дальше. Кроме этого, начат процесс отбора производителя электровозов для обновления парка электровозов Укрзализныци. И мы приглашаем австрийские компании к сотрудничеству по данному вопросу и участию в отборе", - рассказал Криклий.

По его словам, Украина очень высоко ценит сотрудничество с Австрией в рамках многосторонних инициатив и международных организаций, в частности в рамках деятельности Дунайской Комиссии и реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона.

"В начале сентября были проведены консультации со словацкой стороной по активизации сотрудничества в развитии маршрута Китай - Европа через территории Украины и Словакии. Украинская железнодорожная инфраструктура имеет достаточный потенциал и возможности для обеспечения надежного транспортного сервиса при выполнении таких перевозок", - добавил министр.

МинПром

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