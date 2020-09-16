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Из-за недополучения налогов Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса

16.09.20 13:44 , РБК Украина
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Кабинет министров Украины предлагает завершить действие моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса, который был введен на период карантина. Мораторий препятствует сбору налогов.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений (проект №4101).

Как отмечается в документе, из-за того что действие моратория установлено на достаточно большой промежуток времени, за период его действия (с 18 марта 2020 года) значительная доля субъектов хозяйствования, которые имеют риски неуплаты налогов, остаются непроверенными. Кроме того, в налоговые органы поступают жалобы граждан из-за нарушений порядка проведения расчетов, лицензирования и неоформления трудовых отношений в различных сферах деятельности, однако контролирующие органы лишены возможности провести проверку таких субъектов хозяйствования.

"С целью недопущения потерь доходов бюджета и с целью обеспечения надлежащего исполнения налоговыми органами контролирующей функции, предлагается завершить действие моратория на проведение документальных и фактических проверок", - говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, мораторий планируется завершить с даты вступления в силу закона (то есть с 1 января 2021 года).

Отметим, в конце мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предоставило разъяснение по мораторию на проверки бизнеса во время карантина. По данным министерства, под действие моратория подпадают не все виды хозяйственной деятельности.

Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 9 августа был утвержден План приоритетных действий правительства на 2020 год. Согласно плану правительство планирует продлить мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса на 6 месяцев после окончания карантина.

МинПром

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