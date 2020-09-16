Оператор ГТС может получить право покупать газ на бирже Верховная Рада Украины хочет разрешить Оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №3176 за основу. Об этом сообщает РБК-Украина.



За документ проголосовал 251 парламентарий.



Возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона "О публичных закупках" Оператор ГТС не может выполнять условия кодекса. Закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через Prozorro.



На предприятии ранее подчеркивали, что закупка газа на торговой платформе даст толчок для дальнейшего развития всего газового рынка Украины и существенно сблизит его с рынками Евросоюза.



Напомним, в конце августа Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила ответственность за небалансы на рынке газа.



Как писало РБК-Украина, компания "Оператор ГТС Украины" за 7 месяцев 2020 года протранзитировала 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с соглашением с российским "Газпромом", что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



