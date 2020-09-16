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Германия готова заплатить США за отказ от санкций против Северного потока–2

16.09.20 13:06 , Интерфакс
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Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщает в среду газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина Германии Олаф Шольц сообщил своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

По информации издания, письменное предложение Германии поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа. "В ответ США позволят беспрепятственно достроить и запустить "Северный поток 2", - приводит издание выдержку из документа министерства.

Как ожидается, 24 и 25 сентября главы стран ЕС обсудят на саммите в Брюсселе будущее газопровода.

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