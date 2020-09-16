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Центрэнерго опять не смогло купить дешевый уголь

16.09.20 12:37 , Интерфакс Украина
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ПАО "Центрэнерго" на торгах 15 сентября вновь не нашло продавца 100 тыс. тонн угля (марки Г(Г1), Г(Г2), ГЖП, ДГ) по стартовой цене 1,36 тыс. грн/тонна (без НДС), с поставкой в сентябре-октябре, свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Предыдущие аукционы генкомпании с аналогичными параметрами, назначенные на 2 и 8 сентября, также не вызвали интереса со стороны поставщиков.

Новые торги назначены на 22 сентября.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго", на складах компании накоплено свыше 600 тыс. тонн угля. В то же время для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 гг. компания нуждается в 1 млн тонн угля марок А и П, из которых около 300 тыс. тонн - в этом году. Между тем уголь этих марок на подконтрольной Украине территории не добывается и может быть только импортирован.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" начало покучать уголь государственных шахт по цене 1650 грн/тонна (без НДС и транспортировки), что на 300 грн дешевле ранее поставляемого ресурса, цена которого составляла 1950 грн/тонна.

МинПром

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