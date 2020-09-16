Кризис пугает украинцев больше, чем коронавирус Оценивая риски от эпидемии коронавируса, большинство (61%) украинцев боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".



Большинство украинцев (57%) убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. Еще 26% причину видят в обострении эпидемии коронавируса, 8% - в продолжении войны в Донбассе.



Меньше половины (45%) опрошенных считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавируса, являются оптимальными. 23% считают их слишком мягкими, 18% - наоборот слишком жесткими. С апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие, при этом растет и количество тех, кто считает меры слишком жесткими.



Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 3-6 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.



Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев (46%) считают, что власть должна снова ввести жесткие карантинные меры во время возможной второй волны эпидемии. Противоположного мнения придерживаются столько же граждан - 47%.



Отметим, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена и что есть много других, более опасных заболеваний.



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