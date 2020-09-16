Южная Америка ставит заслон китайской стали Чилийская комиссия по борьбе с ценовыми нарушениями (CNDP) начала антидемпинговое расследование по импорту из Китая прутков диаметром менее 4 дюймов (101,6 мм), предназначенных для изготовления мелющих шаров.



Инициатором расследования выступила чилийская компания Compania Siderurgica Huachipato, обвинившая китайских конкурентов в поставках данной продукции по заниженным ценам.



В Колумбии местное Министерство внешней торговли сообщило о проведении второго повторного антидемпингового расследования импорта некоторых видов оцинкованного листового проката из Китая. С такой инициативой выступила компания Acesco Colombia.



В настоящее время китайские поставки данной категории оцинкованного проката облагаются антидемпинговой пошлины в размере 47,62%, установленной с декабря 2017 г. по итогам предыдущего повторного расследования.



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