Глава профильного комитета ВР против повышения налоговых ставок Глава комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отказывается поддержать предложенные Минфином изменения в Налоговый кодекс Украины по индексации ряда налоговых ставок, поскольку, полагает он, они нарушают принцип внесения налоговых изменений не ранее чем за полгода.



"Министерство финансов вместе с бюджетом (проектом госбюджета на 2021 год – ИФ) подает законопроект, который, в нарушение ст. 4 Налогового кодекса, повышает налоги с нового года, а это недопустимо. Я, к сожалению, с этим согласиться не могу", - сказал народный депутат в эфире телеканала "Украина24".



По его словам, в предложенном Минфином законопроекте нет системных изменений налогового законодательства: "Мы видим только латание дыр и только какие-то точечные изменения, которые не направлены на существенное изменение разделов налогового законодательства, которые так необходимо изменить".



Подоходный налог, экологический налог и местные налоги требуют немедленного реформирования, подчеркнул депутат.



"Это три таких раздела, которые нуждаются в немедленном реформировании, но министерство нам не предоставляет никаких предложений", - констатировал Гетманцев.



Как сообщалось, Кабмин вместе с проектом госбюджета на 2021 год подал предложения изменений в Налоговый кодекс Украины, в соответствии с которым на 11,6%, согласно прогнозному уровню инфляции в 2020 году, предлагается повысить акциз на алкогольные напитки, экологический налог, ренту за использование радиочастот и на 12%, в соответствии с прогнозом роста цен промышленной продукции, - ренты за использование недр.



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