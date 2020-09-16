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Продажа Alcoa алюминиевого завода в Испании зависла в воздухе

16.09.20 11:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Сделка по продаже испанского алюминиевого завода San Ciprian британской промышленной группе GFG Alliance может сорваться, сообщает S&P Global Platts, основывая свои выводы на интервью с инвестиционным директором GFG Джеем Хамбро.

Американская корпорация Alcoa, уже продавшая два испанских алюминиевых завода швейцарской группе Parter Capital в 2019 г. и выставившая третий, самый большой из них, на продажу, в середине августа заключила эксклюзивное соглашение с GFG о проведении переговоров по продаже. Однако у сторон возникли серьезные разногласия.

По данным Platts, американская корпорация готова продать убыточное предприятие за символическую сумму в один доллар, доплатить еще 100 млн долл. и заключить пятилетний контракт на поставки глинозема с расположенного поблизости глиноземного завода, который Alcoa продавать не собирается.

Однако GFG якобы требует, чтобы Alcoa приняла на себя затраты предприятия на сумму 170 млн долл. и гарантировала его снабжение сырьем на более длительный срок. Как отметил Д.Хамбро, обеспечение глиноземом имеет важнейшее значение, так как, по его данным, американская компания может закрыть это предприятие, и тогда у San Ciprian просто не будет возможности вернуться к прибыльности.

МинПром

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