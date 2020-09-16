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Украина выиграла суд у России по продаже Проминвестбанка

16.09.20 10:59 , Бизнес Цензор
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Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить заявление российской госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк) по делу о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, которым по требованию ВЕБ.РФ было обязано Министерство юстиции Украины остановить принудительную реализацию 99,77% акций "Проминвестбанка".
Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Суд согласился с доводами Министерства юстиции, что решение арбитра было вынесено по спору, которое не подпадает под условия арбитражного соглашения, а значит, "арбитр не имел юрисдикции выносить решения против государства Украина в этом деле".

Суд подчеркнул, что "государство Украина было лишено возможности развернуто изложить свою позицию по делу по причинам, никак не зависящим от нее, и не могли быть устранены ней".

Решением Арбитражного суда Гааги 2018 года был удовлетворен иск ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами, и взыскано с России 159 млн долл. в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией . В рамках выполнения этого решения украинские суды наложили арест в т.ч. на 99,77% акций "Проминвестбанка", которые принадлежали ВЭБ.РФ.

Как сообщалось, 4 марта пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Биржа не раскрывает покупателя.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур И.Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.

МинПром

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