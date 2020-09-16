В России решили пополнить бюджет за счет повышения налогов на металлургов Ради пополнения бюджета Минфин РФ снова вернулся к идее повышения НДПИ для экспортеров - на этот раз не угля, а химической и металлургической продукции, пишет "Коммерсантъ". Компании, рентабельности которых эта идея угрожает, лоббируют отказ от этой инициативы, говорят источники издания.



Предложение увеличить налог на добычу удобрений и некоторых руд в 3,5 раза было включено в поправки в Налоговый кодекс, который 15 сентября обсуждала комиссия правительства. В основном это были поправки в налог на дополнительный доход от добычи углеводородов. Новую поправку Минфин подготовил "фактически секретно", говорят собеседники газеты.



Она предусматривает введение увеличивающего рентного коэффициента 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, соли природной и чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья.



По оценке металлургического лобби, мера приведет к росту платежей на 90 млрд рублей в год. Она может затронуть производителей удобрений "ФосАгро", "Еврохим", "Уралкалий", а также такие металлургические компании, как "Норникель", НЛМК и "РусАл".



Ассоциация "Русская сталь" раскритиковала поправки Минфина в своем обращении в Минпромторг, пишет "Коммерсантъ".



По данным источников "Интерфакса", поправки Минфина не затрагивают алмазы, драгметаллы, предусмотрен еще ряд исключений.



15 сентября статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что вопрос о введении НДПИ на добычу полезных ископаемых по попутному нефтяному газу (ПНГ) снят с повестки на ближайший год. Ранее Минфин предлагал это для выплаты обратного акциза на СУГ (сжиженный углеводородный газ) и этан.



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