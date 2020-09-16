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Украинские металлурги сократили поставки на экспорт

16.09.20 10:27
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По данным ОП "Укрметаллургпром", за 8 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 12,28 млн т металлопроката (98,0% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 10,12 млн т, или 82,4%.

В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 85,0% (10,64 млн т при общем производстве металлопроката 12,52 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 8 месяцев 2020 г. пришлось 50,44%, что заметно превышает показатель периода январь-август 2019 г. (45,78%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 8 месяцев 2020 г. незначительно ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,13% и 33,65% соответственно). Доля ж сортового проката в экспортных поставках за 8 месяцев 2020 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2019 г. (17,43% в 2020 г. против 20,58% в 2019 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-августе 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (27,4%), Азии (16,5%) и прочие страны Европы (13,3%).

МинПром

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