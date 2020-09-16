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В Китае выплавили рекордное количество стали

16.09.20 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщает Национальное бюро статистики КНР, в августе объем выплавки стали в Китае установил новый рекорд – 94,85 млн т. Это на 1,6% превышает результат июля и на 8,4% - августа 2019 г.

Среднесуточная выплавка стали в Китае достигла 3,06 млн т, что также стало новым рекордным показателем. Ранее наивысшим был июньский уровень – 3,05 млн т в сутки.

Всего за восемь месяцев в стране было произведено 688,89 млн т стали. Это на 3,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Причиной этого подъема китайские специалисты называют беспрецедентно выросший спрос на стальную продукцию, особенно в строительной отрасли. В январе-августе в рынок недвижимости было вложено 8,8 трлн юаней (почти 1,3 трлн долл.), на 4,8% больше, чем годом ранее. Причем из них в жилищное строительство поступило 6,5 трлн юаней, что на 5,3% превышает прошлогодний уровень.

Правда, капиталовложения в китайскую промышленность в размере 11,2 трлн юаней за восемь месяцев все еще на 4,8% уступают январю-августу 2019 г. Однако китайские компании наверстывают отставание. По данным января-июля спад составлял 7,4%.

МинПром

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