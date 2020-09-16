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В 2020 году Газпром заплатит Украине 2 млрд долл за транзит

16.09.20 09:59 , Интерфакс-Украина
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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает поступления от ОАО "Газпром" за транзит российского газа по газотранспортной системе Украины в 2020 году в около 2 млрд долл.

"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к 2 млрд долл", - сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что закрепленный в контракте принцип "качай или плати" в период экономического кризиса является важным для страны в части получения гарантированного дохода от оказания транзитных услуг.

Как сообщалось, в 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.

За первые 7 месяцев 2020 года транзит российского газа через территорию Украины составил 29,8 млрд кубометров, что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).

МинПром

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