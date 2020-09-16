В 2020 году Газпром заплатит Украине 2 млрд долл за транзит Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценивает поступления от ОАО "Газпром" за транзит российского газа по газотранспортной системе Украины в 2020 году в около 2 млрд долл.



"Я думаю, в этом году цифра будет близкой к 2 млрд долл", - сказал Коболев.



Глава "Нафтогаза" отметил, что закрепленный в контракте принцип "качай или плати" в период экономического кризиса является важным для страны в части получения гарантированного дохода от оказания транзитных услуг.



Как сообщалось, в 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.



За первые 7 месяцев 2020 года транзит российского газа через территорию Украины составил 29,8 млрд кубометров, что на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м).



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



