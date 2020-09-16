Трамп пригрозил ответить ВТО в ответ на решение по китайским пошлинам Соединенные Штаты примут меры в ответ на решение Всемирной торговой организации (ВТО) признать незаконным повышение пошлин на китайские товары, заявил президент США Дональд Трамп.



"Нам придется что-то делать с ВТО, потому что они позволили Китаю избежать наказания,— сказал Трамп (цитата по Reuters).— Мы посмотрим. Но я не большой поклонник ВТО — это я могу сказать вам прямо сейчас. Может, они оказали нам большую услугу".



Напомним, США не смогли в достаточной степени обосновать необходимость проведенного в 2018 году резкого повышения пошлин на китайские товары, и эти меры противоречат правилам международной торговли. К такому выводу пришли арбитры ВТО, рассмотревшие иск Китая по двум спискам товаров, объем импорта которых в США был равен 234 млрд долл.



МинПром



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