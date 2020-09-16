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First Quantum намерена расширять медный рудник в Замбии

16.09.20 08:58 , Металлоснабжение с сбыт
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Канадская компания First Quantum приняла решение о дальнейшем расширении производительности Kansanshi – крупнейшего в Африке медного рудника, расположенного в Замбии.

По предварительному плану, компания вложит около 650 млн долл. в увеличение мощностей обогатительной фабрики. Вследствие этого объем переработки руды возрастет от нынешних 28 млн. т в год до 52 млн. т в год.

Ранее First Quantum уже разрабатывала такие планы и даже приступила к подготовке нового участка. Но работы были прекращены в 2013 г. вследствие изменения налогового режима в Замбии и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Теперь они могут быть возобновлены.

Это решение было принято вскоре после того, как компания объявила о 40%-м расширении резервов рудника до 939 млн. т руды со средним содержанием меди 0,67%.

Разработка конкретного проекта расширения мощностей займет около двух лет, вследствие чего названная сумма может быть скорректирована. First Quantum рассчитывает приступить к работам в 2023 г. и завершить их в 2024 г.

Параллельно компания будет увеличивать производительность находящегося на руднике завода по производству рафинированной меди, который получает сырье не только с Kansanshi, но и с других замбийских рудников. Его мощность планируется увеличить от нынешних 1,38 млн. т до 1,65 млн. т, начиная с 2023 г. При этом First Quantum не собирается инвестировать значительные средства в предприятие, а вместо этого намерена повысить качество медного концентрата.

МинПром

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