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Кабмин предлагает поднять эконалог, ренту и акциз на алкоголь
16.09.20 08:27
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Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде возобновить индексирование ставок акциза на алкоголь, экологического налога (кроме ставок экологического налога за сброс загрязняющих веществ в сточные воды и за выбросы углекислого газа) и ренты за пользование радиочастотным ресурсом на 11,6% в соответствии с прогнозируемым ростом инфляции в этом году.
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