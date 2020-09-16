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Кабмин предлагает поднять эконалог, ренту и акциз на алкоголь

16.09.20 08:27
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Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде возобновить индексирование ставок акциза на алкоголь, экологического налога (кроме ставок экологического налога за сброс загрязняющих веществ в сточные воды и за выбросы углекислого газа) и ренты за пользование радиочастотным ресурсом на 11,6% в соответствии с прогнозируемым ростом инфляции в этом году.

Как сообщил министр финансов Сергей Марченко агентству "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс правительство внесло в пакете с проектом государственного бюджета на 2021 год, однако его текст пока отсуствует на парламентском сайте.

При этом законопроект предлагает проиндексировать на 12% ставку ренты за пользование недрами в соответствии с ожидаемым ростом цен на промышленную продукцию.

Минфин ожидает, что законопроет позволит увеличить на 2,7 млрд грн налоговые поступления в госбюджет и на 0,5 млрд грн - в местные бюджеты.

МинПром

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