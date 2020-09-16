J.P. Morgan прогнозирует спад ВВП Украины на 4% Аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад на 4% в Украине в 2020 году при среднегодовой инфляции 2,6% (на конец года – 3,5%) с резким ростом профицита текущего счета платежного баланса до 5,7% ВВП, говорится в обзоре от 14 сентября.



Согласно ему, в следующем году рост экономики может составить 6% при инфляции 4% и возобновлении дефицита текущего счета на уровне 1,5% ВВП.



В начале июля J.P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 4,7% с восстановлением в следующем на 6% и профицитом текущего счета в этом и следующем годах на уровне соответственно 0,5% ВВП и 0,1% ВВП.



Согласно последнему прогнозу, курс гривны к концу четвертого квартала этого года может составлять нынешние 28 грн/$1, к концу первого квартала ослабнуть до 28,5 грн/$1, к концу второго – до 29,5 грн/$1 и к концу третьего – до 30 грн/$1.



Аналитики банка отмечают, что Украина выполнила два структурных маяка и почти полностью – другие требования МВФ к первому пересмотру программы stand-by, однако представитель Фонда сообщил, что на данный момент такая миссия не запланирована и указал на необходимость сохранения независимости и целостности новых антикоррупционных органов: НАБУ, САП и ВАКС. По мнению J.P. Morgan, МВФ, вероятно, отложит второй транш по программе до утверждения госбюджета-2021, и он поступит ориентировочно в декабре.



Как сообщалось, правительство Украины удерживает прогноз спада ВВП в этом году на 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.



МинПром



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