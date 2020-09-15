Украина ударно закупает нефть Украина в январе-августе 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,9 раза (на 419,37 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 901,53 тыс. тонн. Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.



За отчетный период импортировано сырья на 293,75 млн долл., что на 17,7% больше, чем за январь-август 2019 года (249,58 млн долл.).



В том числе из Азербайджана поступило сырье на 199,83 млн долл. (доля – 68,03%), США – на 48,34 млн долл. (16,46%), Ливии – на 45,56 млн долл. (15,51%), других стран – 0,03 млн долл. (0,01%).



Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-августе 2020 года и в 2019 году не осуществляла.



Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 3,1% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 790,63 тыс. тонн. В то же время в стоимостном выражении импорт нефти в прошлом году составил 405,75 млн долл., что на 6% меньше, чем за 2018 год (431,74 млн долл.).



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